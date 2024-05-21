Даже крошки не останется: готовим уникальный пирог без замеса с ветчиной и сыром
21 мая 2024, 18:58Читати новину українською
Источник:yuliia.senych
Вкусный пирог можно приготовить даже без замешивания теста. Попробуйте воспользоваться уже готовым тестом фило.
Этот пирог готовится очень просто. Он понравится каждому.
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Пирог с ветчиной и сыром
- Время: 50 минут
- Порций: 4
– 1 упаковка теста фило;
– 150 граммов ветчины;
– 150 граммов бекона;
– 200 граммов сыра;
– 50 граммов масла.
Заливка:
– 2 яйца;
– 200 миллилитров сливок;
– соль, специи, перец по вкусу.
Смотрите, как приготовить этот пирог: видео
Приготовление: ️
- Тесто фило заблаговременно достаньте из холодильника и оставьте размораживаться.
- Далее соберите каждый лист теста в гармошку и выложите в форму. Если тесто пересохло, накройте его влажным полотенцем и оставьте на 20 – 30 минут.
- Между теста в произвольном порядке вставьте куски сыра, бекона и ветчины. Смажьте тесто растопленным сливочным маслом.
- Для заливки смешайте яйца, сливки и специи. Залейте пирог заливкой и отправьте его выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на 25 – 30 минут.