Цей пиріг готується дуже просто. Він сподобається кожному.

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Пиріг з шинкою та сиром

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 4

Дивіться, як приготувати цей пиріг: відео

Приготування: ️

  1. Тісто філо завчасно дістаньте з холодильника та залиште розморожуватися.
  2. Далі зберіть кожен лист тіста в гармошку та викладіть у форму. Якщо тісто пересохло, накрийте його вологим рушником та залиште на 20 – 30 хвилин.
  3. Поміж тіста в довільному порядку вставте шматки сиру, бекону та шинки. Змастіть тісто розтопленим вершковим маслом.
  4. Для заливки змішайте яйця, вершки та спеції. Залийте пиріг заливкою та відправте його випікатись в розігріту до 200 градусів духовку на 25 – 30 хвилин.