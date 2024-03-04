Вы забудете о шарлотке: рецепт идеального яблочного пирога из лаваша

4 марта 2024, 17:10
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Источник:

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Выпечку с яблоками любят едва ли не все. Однако не спешите готовить шарлотку – воспользуйтесь этим ленивым рецептом.

Замешивать тесто не нужно. Лаваш прекрасно его заменит.

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Яблочный пирог из лаваша

  • Время: 1 час 10 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 5 – 6 яблок;
– 2 лаваша;
– 700 граммов творога;
– 2 яйца;
– цедра лимона;
– 300 граммов сахара;
– 100 граммов масла;
– 1 столовая ложка меда.

Приготовление:

  1. Почистьте яблоки и нарежьте их кубиком.
  2. На сковороду выложите масло, сахар, мед и яблоки. Тушите их 30 минут.
  3. Тем временем к сыру добавьте цедру, яйца и хорошо перемешайте.
  4. Намажьте творожной смесью лаваши и закрутите их в рулеты. Нарежьте кусками и выложите в форму для запекания.
  5. Сверху разровняйте яблоки. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут.
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Автор: Ольга Котів