Вы забудете о шарлотке: рецепт идеального яблочного пирога из лаваша
4 марта 2024, 17:10Читати новину українською
Источник:olga_riabenko_
Выпечку с яблоками любят едва ли не все. Однако не спешите готовить шарлотку – воспользуйтесь этим ленивым рецептом.
Замешивать тесто не нужно. Лаваш прекрасно его заменит.
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Яблочный пирог из лаваша
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 6
– 5 – 6 яблок;
– 2 лаваша;
– 700 граммов творога;
– 2 яйца;
– цедра лимона;
– 300 граммов сахара;
– 100 граммов масла;
– 1 столовая ложка меда.
Приготовление:
- Почистьте яблоки и нарежьте их кубиком.
- На сковороду выложите масло, сахар, мед и яблоки. Тушите их 30 минут.
- Тем временем к сыру добавьте цедру, яйца и хорошо перемешайте.
- Намажьте творожной смесью лаваши и закрутите их в рулеты. Нарежьте кусками и выложите в форму для запекания.
- Сверху разровняйте яблоки. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут.