Замішувати тісто не потрібно. Лаваш чудово його замінить.

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Яблучний пиріг з лаваша

Час : 1 година 10 хвилин

: 1 година 10 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 5 – 6 яблук;

– 2 лаваші;

– 700 грамів сиру;

– 2 яйця;

– цедра лимона;

– 300 грамів цукру;

– 100 грамів масла;

– 1 столова ложка меду.

Приготування:

Почистьте яблука та наріжте їх кубиком. На пательню викладіть масло, цукор, мед та яблука. Тушкуйте їх 30 хвилин. Тим часом до сиру додайте цедру, яйця та добре перемішайте. Намастіть сирною сумішшю лаваші та закрутіть їх в рулети. Наріжте шматками та викладіть у форму для запікання. Зверху розрівняйте яблука. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 35 хвилин.

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