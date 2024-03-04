Замешивать тесто не нужно. Лаваш прекрасно его заменит.

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Яблочный пирог из лаваша

  • Время: 1 час 10 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Почистьте яблоки и нарежьте их кубиком.
  2. На сковороду выложите масло, сахар, мед и яблоки. Тушите их 30 минут.
  3. Тем временем к сыру добавьте цедру, яйца и хорошо перемешайте.
  4. Намажьте творожной смесью лаваши и закрутите их в рулеты. Нарежьте кусками и выложите в форму для запекания.
  5. Сверху разровняйте яблоки. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут.