Пирог "Ягодное наслаждение" к чаю или кофе – обязательно попробуйте в эти выходные
21 сентября 2023, 16:01Читати новину українською
Источник:Эктор Хименес-Браво
Не знаете что приготовить к чаю? Попробуйте этот простой рецепт пирога с ягодами, который точно станет одним из любимых этой осенью.
Пирог с ягодами – отличный вариант для быстрой домашней выпечки, когда нет времени на долгие приготовления. Ягоды для выпечки можно выбирать любые: малину, ежевику, смородину, клубнику или голубику.
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Обязательно подавайте десерт с шариком мороженого – так вкуснее!
Рецепт пирога "Ягодное наслаждение"
- Время: 60 минут
- Порции: 4
– 120 граммов муки;
– 100 граммов сахара;
– 5 граммов разрыхлителя для теста;
– 100 граммов сливочного масла;
– 125 граммов жирных коровьих сливок.
Для начинки:
– 400 грамм ягод;
– 5 граммов цедры апельсина;
– 20 граммов кукурузного крахмала;
– 100 граммов сахара.
Приготовление:
- Ягоды смешиваем с апельсиновой цедрой, сахаром и крахмалом.
- Отдельно смешиваем все сухие ингредиенты для теста. Вливаем сливки и добавляем натертое масло. Замешиваем тесто.
- На форму с пергаментом выкладываем ягоды, сверху тесто.
- Запекаем пирог 30 минут в разогретой духовке при 180 градусах.
- Смазываем пирог сверху сливками, добавляем сахар и запекаем еще 10 минут.
- Достаем выпечку из духовки, добавляем мороженое и подаем на стол.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить домашний яблочный сок без сахара и консервантов.