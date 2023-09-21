Пирог с ягодами – отличный вариант для быстрой домашней выпечки, когда нет времени на долгие приготовления. Ягоды для выпечки можно выбирать любые: малину, ежевику, смородину, клубнику или голубику.
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Обязательно подавайте десерт с шариком мороженого – так вкуснее!
Рецепт пирога "Ягодное наслаждение"
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Приготовление:
- Ягоды смешиваем с апельсиновой цедрой, сахаром и крахмалом.
- Отдельно смешиваем все сухие ингредиенты для теста. Вливаем сливки и добавляем натертое масло. Замешиваем тесто.
- На форму с пергаментом выкладываем ягоды, сверху тесто.
- Запекаем пирог 30 минут в разогретой духовке при 180 градусах.
- Смазываем пирог сверху сливками, добавляем сахар и запекаем еще 10 минут.
- Достаем выпечку из духовки, добавляем мороженое и подаем на стол.
Приятного аппетита!