Пирог с ягодами – отличный вариант для быстрой домашней выпечки, когда нет времени на долгие приготовления. Ягоды для выпечки можно выбирать любые: малину, ежевику, смородину, клубнику или голубику.

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Обязательно подавайте десерт с шариком мороженого – так вкуснее!

Рецепт пирога "Ягодное наслаждение"

Время: 60 минут

60 минут Порции: 4

Ингредиенты для теста:

– 120 граммов муки;

– 100 граммов сахара;

– 5 граммов разрыхлителя для теста;

– 100 граммов сливочного масла;

– 125 граммов жирных коровьих сливок.

Для начинки:

– 400 грамм ягод;

– 5 граммов цедры апельсина;

– 20 граммов кукурузного крахмала;

– 100 граммов сахара.

Приготовление:

Ягоды смешиваем с апельсиновой цедрой, сахаром и крахмалом.

Отдельно смешиваем все сухие ингредиенты для теста. Вливаем сливки и добавляем натертое масло. Замешиваем тесто.

На форму с пергаментом выкладываем ягоды, сверху тесто.

Запекаем пирог 30 минут в разогретой духовке при 180 градусах.

Смазываем пирог сверху сливками, добавляем сахар и запекаем еще 10 минут.

Достаем выпечку из духовки, добавляем мороженое и подаем на стол.

Приятного аппетита!

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