Пирог с ягодами – отличный вариант для быстрой домашней выпечки, когда нет времени на долгие приготовления. Ягоды для выпечки можно выбирать любые: малину, ежевику, смородину, клубнику или голубику.

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Обязательно подавайте десерт с шариком мороженого – так вкуснее!

Рецепт пирога "Ягодное наслаждение"

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4

Приготовление:

  • Ягоды смешиваем с апельсиновой цедрой, сахаром и крахмалом.
  • Отдельно смешиваем все сухие ингредиенты для теста. Вливаем сливки и добавляем натертое масло. Замешиваем тесто.
  • На форму с пергаментом выкладываем ягоды, сверху тесто.
  • Запекаем пирог 30 минут в разогретой духовке при 180 градусах.
  • Смазываем пирог сверху сливками, добавляем сахар и запекаем еще 10 минут.
  • Достаем выпечку из духовки, добавляем мороженое и подаем на стол.

Приятного аппетита!