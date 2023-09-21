Пиріг з ягодами – відмінний варіант для швидкої домашньої випічки, коли немає часу на довгі приготування. Ягоди для випічки можна обирати будь-які: малину, ожину, смородину, полуницю чи лохину.

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Обов'язково подавайте десерт з кулькою морозива – так смачніше!

Рецепт пирога "Ягідна насолода"

Час: 60 хвилин

60 хвилин Порції: 4

Інгредієнти для тіста:

– 120 грамів борошна;

– 100 грамів цукру;

– 5 грамів розпушувача для тіста;

– 100 грамів вершкового масла;

– 125 грамів жирних коров'ячих вершків.

Для начинки:

– 400 грамів ягід;

– 5 грамів цедри апельсина;

– 20 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 100 грамів цукру.

Приготування:

Ягоди змішуємо з апельсиновою цедрою, цукром та крохмалем.

Окремо змішуємо всі сухі інгредієнти для тіста. Вливаємо вершки та додаємо натерте масло. Замішуємо тісто.

На форму з пергаментом викладаємо ягоди, зверху тісто.

Запікаємо пиріг 30 хвилин в розігрітій духовці при 180 градусах.

Змащуємо пиріг зверху вершками, додаємо цукор і запікаємо ще 10 хвилин.

Дістаємо випічку з духовки, додаємо морозиво та подаємо до столу.

Смачного!

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