Пиріг з ягодами – відмінний варіант для швидкої домашньої випічки, коли немає часу на довгі приготування. Ягоди для випічки можна обирати будь-які: малину, ожину, смородину, полуницю чи лохину.

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Обов'язково подавайте десерт з кулькою морозива – так смачніше!

Рецепт пирога "Ягідна насолода"

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Ягоди змішуємо з апельсиновою цедрою, цукром та крохмалем.
  • Окремо змішуємо всі сухі інгредієнти для тіста. Вливаємо вершки та додаємо натерте масло. Замішуємо тісто.
  • На форму з пергаментом викладаємо ягоди, зверху тісто.
  • Запікаємо пиріг 30 хвилин в розігрітій духовці при 180 градусах.
  • Змащуємо пиріг зверху вершками, додаємо цукор і запікаємо ще 10 хвилин.
  • Дістаємо випічку з духовки, додаємо морозиво та подаємо до столу.

Смачного!