Пиріг з ягодами – відмінний варіант для швидкої домашньої випічки, коли немає часу на довгі приготування. Ягоди для випічки можна обирати будь-які: малину, ожину, смородину, полуницю чи лохину.
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Обов'язково подавайте десерт з кулькою морозива – так смачніше!
Рецепт пирога "Ягідна насолода"
- Час: 60 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Ягоди змішуємо з апельсиновою цедрою, цукром та крохмалем.
- Окремо змішуємо всі сухі інгредієнти для тіста. Вливаємо вершки та додаємо натерте масло. Замішуємо тісто.
- На форму з пергаментом викладаємо ягоди, зверху тісто.
- Запікаємо пиріг 30 хвилин в розігрітій духовці при 180 градусах.
- Змащуємо пиріг зверху вершками, додаємо цукор і запікаємо ще 10 хвилин.
- Дістаємо випічку з духовки, додаємо морозиво та подаємо до столу.
Смачного!