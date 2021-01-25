Пирог со сгущенным молоком: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Если нужно быстро приготовить что-то вкусное к чаю. Кулинарный эксперт предлагает – пирог со сгущенным молоком. Сохраните себе рецепт, чтобы не потерять.
Известный ресторатор, украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом на своей странице в инстаграм.
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Пирог со сгущенным молоком
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске взбейте яйца, добавьте желтки, сливочное масло, сахар, экстракт ванили. Далее – добавьте муку и взбейте до однородной консистенции.
- Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, выложите тесто.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте запекаться на один час. Достаньте из духовки, дайте остыть.
- Выложите на тарелку. Перед подачей украсьте пудрой или полейте сгущенным молоком. Приятного аппетита!
Пирог со сгущенным молоком – рецепт от Эктора Хименеса-Браво в видео:
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