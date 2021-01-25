Если нужно быстро приготовить что-то вкусное к чаю. Кулинарный эксперт предлагает – пирог со сгущенным молоком. Сохраните себе рецепт, чтобы не потерять.

Известный ресторатор, украинский телеведущий колумбийского происхождения, судья проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом на своей странице в инстаграм. Читайте также Кремовый флан по рецепту шеф-повара Эктора Хименеса-Браво Пирог со сгущенным молоком Ингредиенты:

– 400 граммов сливочного масла 82%;

– 400 граммов сахара⁣⁣;

– 600 граммов муки⁣⁣;

– 1 столовая ложка экстракта ванили⁣⁣;

– 7 яиц и 2 желтка;

– 200 граммов сгущенного молока. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске взбейте яйца, добавьте желтки, сливочное масло, сахар, экстракт ванили. Далее – добавьте муку и взбейте до однородной консистенции. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом, выложите тесто. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте запекаться на один час. Достаньте из духовки, дайте остыть. Выложите на тарелку. Перед подачей украсьте пудрой или полейте сгущенным молоком. Приятного аппетита! Пирог со сгущенным молоком – рецепт от Эктора Хименеса-Браво в видео:​ Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)