Пиріг зі згущеним молоком: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
Якщо потрібно швидко приготувати щось смачне до чаю. Кулінарний експерт пропонує – пиріг зі згущеним молоком. Збережіть собі рецепт, щоб не загубити.
Відомий ресторатор, український телеведучий колумбійського походження, суддя проєкту "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом на своїй сторінці в інстаграм.
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Пиріг зі згущеним молоком
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці збийте яйця, додайте жовтки, вершкове масло, цукор, екстракт ванілі. Далі – додайте борошно і збийте до однорідної консистенції.
- Форму для випікання змастіть вершковим маслом, викладіть тісто.
- Розігрійте духовку до 180 градусів і відправте запікатись на одну годину. Витягніть з духовки, дайте охолонути.
- Викладіть на тарілку. Перед подачею задекоруйте пудрою або полийте згущеним молоком. Смачного!
Пиріг зі згущеним молоком – рецепт від Ектора Хіменеса-Браво у відео:
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