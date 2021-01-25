Якщо потрібно швидко приготувати щось смачне до чаю. Кулінарний експерт пропонує – пиріг зі згущеним молоком. Збережіть собі рецепт, щоб не загубити.

Відомий ресторатор, український телеведучий колумбійського походження, суддя проєкту "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом на своїй сторінці в інстаграм. Читайте також Кремовий флан за рецептом шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво Пиріг зі згущеним молоком Інгредієнти⁣⁣⁣:

– 400 грамів вершкового масла 82%⁣⁣;

– 400 грамів цукру⁣⁣;

– 600 грамів борошна⁣⁣;

– 1 столова ложка екстракту ванілі⁣⁣;

– 7 яєць і 2 жовтки⁣⁣;

– 200 грамів згущеного молока. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці збийте яйця, додайте жовтки, вершкове масло, цукор, екстракт ванілі. Далі – додайте борошно і збийте до однорідної консистенції. Форму для випікання змастіть вершковим маслом, викладіть тісто. Розігрійте духовку до 180 градусів і відправте запікатись на одну годину. Витягніть з духовки, дайте охолонути. Викладіть на тарілку. Перед подачею задекоруйте пудрою або полийте згущеним молоком. Смачного! Пиріг зі згущеним молоком – рецепт від Ектора Хіменеса-Браво у відео: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)