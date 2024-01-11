У вас точно есть все для этого рецепта: готовим идеальный бабушкин пирог на кефире

11 января 2024, 16:07
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Источник:

ya.varlamova

К чаю или кофе лучше всего подходит домашняя выпечка. К счастью, приготовить ее не так уж трудно.

В частности, попробуйте испечь манник. В этот пирог можно добавлять абсолютно любую начинку или вообще обойтись без нее. Прекрасно подойдут яблоки, замороженные ягоды или густое варенье.

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Бабушкин пирог – простой рецепт

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 1 стакан сахара;
– 1 стакан кефира;
– 1 стакан манки;
– 1 стакан муки;
– пакетик разрыхлителя;
– пакетик ванилина;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– замороженные вишни или варенье по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешайте яйца, сахар, кефир и манку. Дайте манке разбухнуть 30 – 50 минут.
  2. Добавьте муку, разрыхлитель, ванилин и растительное масло.
  3. Выложите первый слой теста в смазанную маслом форму.
  4. Добавьте вишни или варенье и залейте вторым слоем теста.
  5. Выпекайте 50 минут в разогретой до 180 градусов духовке.

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Автор: Ольга Котів