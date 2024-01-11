У вас точно есть все для этого рецепта: готовим идеальный бабушкин пирог на кефире
11 января 2024, 16:07Читати новину українською
Источник:ya.varlamova
К чаю или кофе лучше всего подходит домашняя выпечка. К счастью, приготовить ее не так уж трудно.
В частности, попробуйте испечь манник. В этот пирог можно добавлять абсолютно любую начинку или вообще обойтись без нее. Прекрасно подойдут яблоки, замороженные ягоды или густое варенье.
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Бабушкин пирог – простой рецепт
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 6
– 2 яйца;
– 1 стакан сахара;
– 1 стакан кефира;
– 1 стакан манки;
– 1 стакан муки;
– пакетик разрыхлителя;
– пакетик ванилина;
– 3 столовые ложки растительного масла;
– замороженные вишни или варенье по вкусу.
Приготовление:
- Смешайте яйца, сахар, кефир и манку. Дайте манке разбухнуть 30 – 50 минут.
- Добавьте муку, разрыхлитель, ванилин и растительное масло.
- Выложите первый слой теста в смазанную маслом форму.
- Добавьте вишни или варенье и залейте вторым слоем теста.
- Выпекайте 50 минут в разогретой до 180 градусов духовке.