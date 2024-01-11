Зокрема, спробуйте спекти манник. У цей пиріг можна додавати абсолютно будь-яку начинку або ж взагалі обійтися без неї. Чудово підійдуть яблука, заморожені ягоди чи густе варення.

Буде смачно Швидко, просто та дешево: рецепт яблучного пирога, який можна пекти хоч щодня

Бабусин пиріг – простий рецепт

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Змішайте яйця, цукор, кефір та манку. Дайте манці розбухнути 30 – 50 хвилин.
  2. Додайте борошно, розпушувач, ванілін та олію.
  3. Викладіть перший шар тіста у змащену олією форму.
  4. Додайте вишні чи варення і залийте другим шаром тіста.
  5. Випікайте 50 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.