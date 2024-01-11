Зокрема, спробуйте спекти манник. У цей пиріг можна додавати абсолютно будь-яку начинку або ж взагалі обійтися без неї. Чудово підійдуть яблука, заморожені ягоди чи густе варення.

Буде смачно Швидко, просто та дешево: рецепт яблучного пирога, який можна пекти хоч щодня

Бабусин пиріг – простий рецепт

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 1 склянка цукру;

– 1 склянка кефіру;

– 1 склянка манки;

– 1 склянка борошна;

– пакетик розпушувача;

– пакетик ваніліну;

– 3 столові ложки олії;

– заморожені вишні чи варення до смаку.

Приготування:

Змішайте яйця, цукор, кефір та манку. Дайте манці розбухнути 30 – 50 хвилин. Додайте борошно, розпушувач, ванілін та олію. Викладіть перший шар тіста у змащену олією форму. Додайте вишні чи варення і залийте другим шаром тіста. Випікайте 50 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.

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