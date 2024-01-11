Зокрема, спробуйте спекти манник. У цей пиріг можна додавати абсолютно будь-яку начинку або ж взагалі обійтися без неї. Чудово підійдуть яблука, заморожені ягоди чи густе варення.
Буде смачно Швидко, просто та дешево: рецепт яблучного пирога, який можна пекти хоч щодня
Бабусин пиріг – простий рецепт
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Змішайте яйця, цукор, кефір та манку. Дайте манці розбухнути 30 – 50 хвилин.
- Додайте борошно, розпушувач, ванілін та олію.
- Викладіть перший шар тіста у змащену олією форму.
- Додайте вишні чи варення і залийте другим шаром тіста.
- Випікайте 50 хвилин у розігрітій до 180 градусів духовці.