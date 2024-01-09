Один из самых известных видов яблочного пирога – это шарлотка. Вариаций ее приготовления очень много, однако мы предлагаем едва ли не самую простую – с яйцами и подсолнечным маслом.
Будет вкусно Незабываемый вкус Италии: как приготовить самое настоящее лимончелло прямо у себя дома
Рецепт яблочного пирога
- Время: 1 час
- Порций: 6
Приготовление:
- В большой миске смешайте яйца с сахаром и растительным маслом. Муку и разрыхлитель просейте через сито в другую миску, а затем постепенно добавьте к яичной смеси. Хорошо перемешайте.
- Яблоки почистьте и натрите на грубую терку. Посыпьте корицей, добавьте яблочную массу в тесто и перемешайте.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Форму смажьте маслом или застелите пергаментом. Вылейте тесто и выпекайте яблочный пирог 40 – 50 минут. Охлажденную выпечку можно посыпать сахарной пудрой.