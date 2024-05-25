Ваши родные будут в восторге: приготовьте фантастический пирог с курицей и грибами

Пирог с курицей и грибами идеально подойдет для семейного ужина. Кроме этого, готовить его очень просто.

Вы можете менять начинку на свое усмотрение. Для этого прекрасно подойдут фарш, твердый сыр или творог, овощи и тому подобное.

Будет вкусно Зеленый борщ с Востока Украины: элементарный рецепт весенней вкуснятины

Пирог с курицей и грибами

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

– 200 граммов муки;– 100 граммов масла;– 1 желток;– 3 столовые ложки воды;– четверть чайной ложки разрыхлителя;– треть чайной ложки соли.– 250 – 300 граммов филе курицы;– 250 граммов грибов;– масло для жарки.– 3 яйца;– 200 миллилитров сливок 20 – 30%;– 100 – 150 граммов тертого сыра;– специи по вкусу.

Смотрите видео, как приготовить пирог с курицей и грибами

Приготовление:

В просеянную муку добавьте соль, разрыхлитель и охлажденное сливочное масло. Перетрите эту смесь в крошку, добавьте желток и холодную воду. Замесите тесто, заверните его в пленку и поставьте в холодильник на 30 – 40 минут. На сливочном масле обжарьте нарезанные филе и грибы до золотистой корочки, добавьте специи по вкусу. Тесто достаньте из холодильника, раскатайте и вырежьте круг диаметром 24 сантиметра. Переложите в форму. Из обрезков теста сформируйте бортики. Проколите основу вилкой и выпекайте 10 минут при 200 градусах. Соедините яйца, сливки, тертый сыр и специи. На подпеченное тесто выложите начинку и залейте заливкой. Выпекайте 35 – 40 минут при температуре 200 градусов.