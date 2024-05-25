Ваши родные будут в восторге: приготовьте фантастический пирог с курицей и грибами
25 мая 2024, 18:30Читати новину українською
Источник:yuliia.senych
Пирог с курицей и грибами идеально подойдет для семейного ужина. Кроме этого, готовить его очень просто.
Вы можете менять начинку на свое усмотрение. Для этого прекрасно подойдут фарш, твердый сыр или творог, овощи и тому подобное.
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Пирог с курицей и грибами
- Время: 2 часа
- Порций: 6
– 200 граммов муки;
– 100 граммов масла;
– 1 желток;
– 3 столовые ложки воды;
– четверть чайной ложки разрыхлителя;
– треть чайной ложки соли.
Начинка:
– 250 – 300 граммов филе курицы;
– 250 граммов грибов;
– масло для жарки.
Заливка:
– 3 яйца;
– 200 миллилитров сливок 20 – 30%;
– 100 – 150 граммов тертого сыра;
– специи по вкусу.
Смотрите видео, как приготовить пирог с курицей и грибами
Приготовление:
- В просеянную муку добавьте соль, разрыхлитель и охлажденное сливочное масло. Перетрите эту смесь в крошку, добавьте желток и холодную воду. Замесите тесто, заверните его в пленку и поставьте в холодильник на 30 – 40 минут.
- На сливочном масле обжарьте нарезанные филе и грибы до золотистой корочки, добавьте специи по вкусу.
- Тесто достаньте из холодильника, раскатайте и вырежьте круг диаметром 24 сантиметра. Переложите в форму. Из обрезков теста сформируйте бортики.
- Проколите основу вилкой и выпекайте 10 минут при 200 градусах.
- Соедините яйца, сливки, тертый сыр и специи. На подпеченное тесто выложите начинку и залейте заливкой. Выпекайте 35 – 40 минут при температуре 200 градусов.