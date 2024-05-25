Ви можете змінювати начинку на свій розсуд. Для цього чудово підійдуть фарш, твердий чи кисломолочний сир, овочі тощо.

Буде смачно Зелений борщ зі Сходу України: елементарний рецепт весняної смакоти

Пиріг з куркою та грибами

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 6

Інгредієнти для тіста:

– 200 грамів борошна;

– 100 грамів масла;

– 1 жовток;

– 3 столові ложки води;

– чверть чайної ложки розпушувача;

– третина чайної ложки солі.

Начинка:

– 250 – 300 грамів філе курки;

– 250 грамів грибів;

– масло для смаження.

Заливка:

– 3 яйця;

– 200 мілілітрів вершків 20 – 30%;

– 100 – 150 грамів тертого сиру;

– спеції до смаку.

Дивіться відео, як приготувати пиріг з куркою та грибами

Приготування:

У просіяне борошно додайте сіль, розпушувач та охолоджене вершкове масло. Перетріть цю суміш у крихту, додайте жовток і холодну воду. Замісіть тісто, загорніть його в плівку та поставте в холодильник на 30 – 40 хвилин. На вершковому маслі обсмажте нарізані філе та гриби до золотистої скоринки, додайте спеції до смаку. Тісто дістаньте з холодильника, розкачайте і виріжте коло діаметром 24 сантиметри. Перекладіть у форму. З обрізків тіста сформуйте бортики. Проколіть основу виделкою і випікайте 10 хвилин при 200 градусах. З'єднайте яйця, вершки, тертий сир і спеції. На підпечене тісто викладіть начинку і залийте заливкою. Випікайте 35 – 40 хвилин при температурі 200 градусів.

Сподобався рецепт? Спробуйте ще приготувати фантастичний печінковий кекс з кукурудзою.