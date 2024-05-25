Ви можете змінювати начинку на свій розсуд. Для цього чудово підійдуть фарш, твердий чи кисломолочний сир, овочі тощо.
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Пиріг з куркою та грибами
- Час: 2 години
- Порцій: 6
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Приготування:
- У просіяне борошно додайте сіль, розпушувач та охолоджене вершкове масло. Перетріть цю суміш у крихту, додайте жовток і холодну воду. Замісіть тісто, загорніть його в плівку та поставте в холодильник на 30 – 40 хвилин.
- На вершковому маслі обсмажте нарізані філе та гриби до золотистої скоринки, додайте спеції до смаку.
- Тісто дістаньте з холодильника, розкачайте і виріжте коло діаметром 24 сантиметри. Перекладіть у форму. З обрізків тіста сформуйте бортики.
- Проколіть основу виделкою і випікайте 10 хвилин при 200 градусах.
- З'єднайте яйця, вершки, тертий сир і спеції. На підпечене тісто викладіть начинку і залийте заливкою. Випікайте 35 – 40 хвилин при температурі 200 градусів.