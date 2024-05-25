Одним из ингредиентов является крапива. Она прекрасно сочетается со щавелем и яйцами.

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Зеленый борщ, который готовят на Востоке Украины

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 6

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Приготовление:

  1. Для бульона в сухую кастрюлю выложите очищенные лук, морковь и чеснок. Поджарьте до золотистой корочки, добавьте мясо и залейте водой. Далее добавьте лавровые листья и перец горошком. Поставьте вариться.
  2. Для зажарки морковь натрите на крупной терке, а лук измельчите и поджарьте вместе с морковью в достаточном количестве масла до золотистой корочки. Добавьте томат, посолите, поперчите по вкусу.
  3. Бульон периодически помешивайте и снимайте пенку. Когда овощи будут готовы, достаньте их и положите очищенный и измельченный картофель. Добавьте зажарку с томатом.
  4. Крапиву обдайте кипятком и оставьте на минуту. Слейте воду и нарежьте крапиву и щавель. Параллельно отварите и измельчите яйца. Всыпьте измельченную зелень и яйца в борщ. Добавьте соль, перец по вкусу и по желанию – укроп или петрушку.