Одним из ингредиентов является крапива. Она прекрасно сочетается со щавелем и яйцами.
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Зеленый борщ, который готовят на Востоке Украины
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 6
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Приготовление:
- Для бульона в сухую кастрюлю выложите очищенные лук, морковь и чеснок. Поджарьте до золотистой корочки, добавьте мясо и залейте водой. Далее добавьте лавровые листья и перец горошком. Поставьте вариться.
- Для зажарки морковь натрите на крупной терке, а лук измельчите и поджарьте вместе с морковью в достаточном количестве масла до золотистой корочки. Добавьте томат, посолите, поперчите по вкусу.
- Бульон периодически помешивайте и снимайте пенку. Когда овощи будут готовы, достаньте их и положите очищенный и измельченный картофель. Добавьте зажарку с томатом.
- Крапиву обдайте кипятком и оставьте на минуту. Слейте воду и нарежьте крапиву и щавель. Параллельно отварите и измельчите яйца. Всыпьте измельченную зелень и яйца в борщ. Добавьте соль, перец по вкусу и по желанию – укроп или петрушку.