Свекровь потребует рецепт: приготовьте роскошный пирог "Лимонник"

"Лимонник" может стать отличной альтернативой привычным пирогам. Попробуйте приготовить его по этому рецепту.

Этот пирог печется не очень трудно. Поэтому его можно делать чуть ли не каждый день.

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Пирог "Лимонник"

Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 10

– 500 граммов муки;– 200 граммов маргарина;– 3 яйца;– 1 лимон;– пакетик разрыхлителя для теста;– 200 граммов сахара;– 1 пакетик ванильного сахара.– 600 граммов сахара;– 600 миллилитров воды;– 2 желтка;– 1 лимон;– 3 столовые ложки картофельного крахмала.

Приготовление:

Для теста разотрите сахар с яйцами и ванильным сахаром. Маргарин растопите и немного охладите. С одного лимона снимите цедру. Вымешайте яичную смесь, цедру, маргарин, муку и разрыхлитель. Тесто должно быть мягкое. Накройте его пленкой и поставьте в холодильник на 2 – 3 часа. Далее выньте тесто, раскатайте и вырежьте лепешки. Выпекайте их до золотистого цвета. Для крема обрежьте с лимона кожуру. Пропустите 2 очищенные лимоны через мясорубку. Воду вскипятите с сахаром. Дайте покипеть 2 – 3 минуты. Соедините 2 желтка, измельченные лимоны и крахмал. Немного взбейте и струйкой вылейте полученную смесь к воде. Варите, помешивая, на небольшом огне до загустения. Еще теплым кремом перемажьте коржи. Сверху также намажьте кремом и посыпьте крошкой. Для лучшего вкуса оставьте в холодильнике на ночь.