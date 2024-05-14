Цей пляцок печеться не дуже важко. Тому його можна робити ледь не щодня.

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Пляцок "Лимонник"

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 10

Інгредієнти:

– 500 грамів борошна;

– 200 грамів маргарину;

– 3 яйця;

– 1 лимон;

– пакетик розпушувача для тіста;

– 200 грамів цукру;

– 1 пакетик ванільного цукру.

Крем:

– 600 грамів цукру;

– 600 мілілітрів води;

– 2 жовтки;

– 1 лимон;

– 3 столові ложки картопляного крохмалю.

Приготування:

Для тіста розітріть цукор з яйцями та ванільним цукром. Маргарин розтопіть та трохи охолодіть. З одного лимона зніміть цедру. Вимішайте яєчну суміш, цедру, маргарин, борошно та розпушувач. Тісто має бути м'яке. Накрийте його плівкою та поставте у холодильник на 2 – 3 години. Далі вийміть тісто, розкачайте та виріжте коржі. Випікайте їх до золотистого кольору. Для крему обріжте з лимона шкірку. Пропустіть 2 очищені лимони через м'ясорубку. Воду закип'ятіть з цукром. Дайте покипіти 2 – 3 хвилини. З'єднайте 2 жовтки, подрібнені лимони та крохмаль. Трохи збийте та цівкою вилийте отриману суміш до води. Варіть, помішуючи, на невеликому вогні до загустіння. Ще теплим кремом перемажте коржі. Зверху також намажте кремом та посипте крихтою. Для кращого смаку залиште в холодильнику на ніч.

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