Цей пляцок печеться не дуже важко. Тому його можна робити ледь не щодня.

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Пляцок "Лимонник"

  • Час: 3 години
  • Порцій: 10

Приготування:

  1. Для тіста розітріть цукор з яйцями та ванільним цукром. Маргарин розтопіть та трохи охолодіть.
  2. З одного лимона зніміть цедру. Вимішайте яєчну суміш, цедру, маргарин, борошно та розпушувач. Тісто має бути м'яке. Накрийте його плівкою та поставте у холодильник на 2 – 3 години.
  3. Далі вийміть тісто, розкачайте та виріжте коржі. Випікайте їх до золотистого кольору.
  4. Для крему обріжте з лимона шкірку. Пропустіть 2 очищені лимони через м'ясорубку.
  5. Воду закип'ятіть з цукром. Дайте покипіти 2 – 3 хвилини.
  6. З'єднайте 2 жовтки, подрібнені лимони та крохмаль. Трохи збийте та цівкою вилийте отриману суміш до води. Варіть, помішуючи, на невеликому вогні до загустіння.
  7. Ще теплим кремом перемажте коржі. Зверху також намажте кремом та посипте крихтою. Для кращого смаку залиште в холодильнику на ніч.