Цей пляцок печеться не дуже важко. Тому його можна робити ледь не щодня.
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Пляцок "Лимонник"
- Час: 3 години
- Порцій: 10
Приготування:
- Для тіста розітріть цукор з яйцями та ванільним цукром. Маргарин розтопіть та трохи охолодіть.
- З одного лимона зніміть цедру. Вимішайте яєчну суміш, цедру, маргарин, борошно та розпушувач. Тісто має бути м'яке. Накрийте його плівкою та поставте у холодильник на 2 – 3 години.
- Далі вийміть тісто, розкачайте та виріжте коржі. Випікайте їх до золотистого кольору.
- Для крему обріжте з лимона шкірку. Пропустіть 2 очищені лимони через м'ясорубку.
- Воду закип'ятіть з цукром. Дайте покипіти 2 – 3 хвилини.
- З'єднайте 2 жовтки, подрібнені лимони та крохмаль. Трохи збийте та цівкою вилийте отриману суміш до води. Варіть, помішуючи, на невеликому вогні до загустіння.
- Ще теплим кремом перемажте коржі. Зверху також намажте кремом та посипте крихтою. Для кращого смаку залиште в холодильнику на ніч.