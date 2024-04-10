Невероятный пляцок от Лилии Цвит на Пасху: как приготовить "Моцарт" с вишнями и орехами
10 апреля 2024, 06:10Читати новину українською
Источник:Ютуб Лилия Цвит
Создание идеального торта - это настоящее кулинарное искусство, требующее не только умений и навыков, но и долю творчества и фантазии. Для Пасхи следует использовать только отборные рецепты.
Этот рецепт идеально сочетает в себе нежность шоколадного бисквита, хрусткость орехового коржа и кислинку консервированных вишен, создавая настоящий шедевр вкуса. Но самое главное – вы можете с легкостью воплотить этот рецепт в жизнь, даже если вы не профессиональный повар.
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"Моцарт" с вишнями и орехами
- Время: 2 часа
- Порций: 6
шоколадный корж:
– 330 граммов муки;
– 60 граммов какао;
– 15 граммов разрыхлителя;
– 6 штук яиц;
– 220 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 1/3 чайной ложки соли;
– 150 миллилитров молока;
– 75 миллилитров рафинированного масла;
– 75 граммов сливочного масла;
ореховый корж:
– 5 штук белков;
– 230 граммов грецких орехов;
– 85 граммов сахара;
– 30 граммов кукурузного крахмала;
– 30 граммов муки;
– 7 граммов разрыхлителя;
крем:
– 5 штук желтков;
– 850 миллилитров молока;
– 100 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 1/3 чайной ложки соли;
– 80 граммов кукурузного крахмала;
– 200 граммов сливочного масла;
– 200 граммов ореховой пасты (типа "Нутелла");
– 250 граммов вишни в собственном соку. Если дети постоянно просят сладкое, чтобы перекусить, а сезонные фрукты и овощи им уже надоели, попробуйте крабовые палочки ТМ "Водный Мир". Этот бренд уже хорошо известен украинцам и гарантирует отличный вкус и высокое качество своей продукции.
Приготовление:
- Шоколадный бисквит выпекаем 45 минут при 170°C, а ореховый - 50 минут на 160°C.
- Крем делим на две порции - одну треть и одну четвертую. В четвертую часть добавляем шоколадную стружку.
- На третий уровень торта выкладываем вишни из компота и покрываем их кремом со стружкой. Сверху кладем последний корж и оставляем торт настояться 12 часов.
- Для финального штриха поливаем верх торта шоколадной глазурью.