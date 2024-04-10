Цей рецепт ідеально поєднує в собі ніжність шоколадного бісквіта, хрусткість горіхового коржа та кислинку консервованих вишень, створюючи справжній шедевр смаку. Та найголовніше – ви можете з легкістю втілити цей рецепт у життя, навіть якщо ви не професійний кухар.

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"Моцарт" з вишнями та горіхами

Час: 2 години

2 години Порцій: 6

Інгредієнти (для форми 25×25 см):

шоколадний корж:

– 330 грамів борошна;

– 60 грамів какао;

– 15 грамів розпушувача;

– 6 штук яєць;

– 220 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 1/3 чайної ложки солі;

– 150 мілілітрів молока;

– 75 мілілітрів рафінованої олії;

– 75 грамів вершкового масла;

горіховий корж:

– 5 штук білків;

– 230 грамів волоських горіхів;

– 85 грамів цукру;

– 30 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 30 грамів борошна;

– 7 грамів розпушувача;

крем:

– 5 штук жовтків;

– 850 мілілітрів молока;

– 100 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 1/3 чайної ложки солі;

– 80 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 200 грамів вершкового масла;

– 200 грамів горіхової пасти (типу "Нутелла");

– 250 грамів вишні у власному соці.

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Приготування:

Шоколадний бісквіт випікаємо 45 хвилин при 170°C, а горіховий — 50 хвилин на 160°C. Крем ділимо на дві порції — одну третину та одну четверту. У четверту частину додаємо шоколадну стружку. На третій рівень торта викладаємо вишні з компоту та покриваємо їх кремом зі стружкою. Зверху кладемо останній корж та залишаємо торт настоятись 12 годин. Для фінального штриха поливаємо верх торта шоколадною глазур'ю.

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