Цей рецепт ідеально поєднує в собі ніжність шоколадного бісквіта, хрусткість горіхового коржа та кислинку консервованих вишень, створюючи справжній шедевр смаку. Та найголовніше – ви можете з легкістю втілити цей рецепт у життя, навіть якщо ви не професійний кухар.
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Вишукані страви зі "Сніжним крабом": 5 небанальних рецептів на свята і кожен день "Моцарт" з вишнями та горіхами Інгредієнти (для форми 25×25 см): шоколадний корж: – 330 грамів борошна; – 60 грамів какао; – 15 грамів розпушувача; – 6 штук яєць; – 220 грамів цукру; – 10 грамів ванільного цукру; – 1/3 чайної ложки солі; – 150 мілілітрів молока; – 75 мілілітрів рафінованої олії; – 75 грамів вершкового масла; горіховий корж: – 5 штук білків; – 230 грамів волоських горіхів; – 85 грамів цукру; – 30 грамів кукурудзяного крохмалю; – 30 грамів борошна; – 7 грамів розпушувача; крем: – 5 штук жовтків; – 850 мілілітрів молока; – 100 грамів цукру; – 10 грамів ванільного цукру; – 1/3 чайної ложки солі; – 80 грамів кукурудзяного крохмалю; – 200 грамів вершкового масла; – 200 грамів горіхової пасти (типу "Нутелла"); – 250 грамів вишні у власному соці. Якщо діти постійно просять солодке, щоб перекусити, а сезонні фрукти та овочі їм вже набридли, спробуйте крабові палички ТМ “Водний Світ”. Цей бренд уже добре відомий українцям та гарантує відмінний смак і високу якість своєї продукції. Приготування: Шоколадний бісквіт випікаємо 45 хвилин при 170°C, а горіховий — 50 хвилин на 160°C. Крем ділимо на дві порції — одну третину та одну четверту. У четверту частину додаємо шоколадну стружку. На третій рівень торта викладаємо вишні з компоту та покриваємо їх кремом зі стружкою. Зверху кладемо останній корж та залишаємо торт настоятись 12 годин. Для фінального штриха поливаємо верх торта шоколадною глазур'ю. Яку паску спекти на Великдень: рецепт на ніч.