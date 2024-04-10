Цей рецепт ідеально поєднує в собі ніжність шоколадного бісквіта, хрусткість горіхового коржа та кислинку консервованих вишень, створюючи справжній шедевр смаку. Та найголовніше – ви можете з легкістю втілити цей рецепт у життя, навіть якщо ви не професійний кухар.

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"Моцарт" з вишнями та горіхами

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Шоколадний бісквіт випікаємо 45 хвилин при 170°C, а горіховий — 50 хвилин на 160°C.
  2. Крем ділимо на дві порції — одну третину та одну четверту. У четверту частину додаємо шоколадну стружку.
  3. На третій рівень торта викладаємо вишні з компоту та покриваємо їх кремом зі стружкою. Зверху кладемо останній корж та залишаємо торт настоятись 12 годин.
  4. Для фінального штриха поливаємо верх торта шоколадною глазур'ю.