Ее аромат наполняет дом теплом и уютом, а сам процесс ее создания объединяет семью и дарит радость совместно проведенного времени. Приготовление пасхи – это настоящее искусство, которое передается из поколения в поколение, а каждая семья имеет свои уникальные тайны и ингредиенты, которые делают ее особенной.

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Александрийский ночной пасхальный кулич

Время: 2 часа

2 часа Порций: 6

Обрядовое блюдо / Фото pexels

Ингредиенты:

для опары:

– 0,5 литра молока;

– 500 грамм сахара;

– 5 штук яиц;

– 3 штуки желтков;

– 75 грамм дрожжей;

– 250 грамм холодного сливочного масла;

для теста:

– 1 столовая ложка коньяка;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 1 пакетик ванильного сахара;

– цедра 1 лимона;

– 200 грамм сухофруктов;

– 1,25 килограмма муки.

Приготовление:

В большую миску наливаем молоко комнатной температуры, всыпаем туда сахар и перемешиваем до однородности. Добавляем в молоко дрожжи и тщательно мешаем, пока они полностью не растворятся. Далее вводим в смесь яйца и желтки, добавляем кусочки холодного сливочного масла и тщательно взбиваем с помощью миксера. Прикрываем миску с опарой пищевой пленкой и оставляем ее при комнатной температуре на 8 – 12 часов, обычно на ночь, поэтому этот вид пасхи часто называют "ночной". После этого времени в опару добавляем коньяк, ванилин и тертую цедру лимона, все хорошо перемешиваем. Добавляем половину муки, просеянной через сито, а также подготовленные сухофрукты: клюкву, изюм, цукаты, которые должны быть сухими, и снова перемешиваем. Затем всыпаем остальную муку и начинаем вымешивать тесто вручную, предварительно смазав руки растительным маслом. Вымешиваем в течение 10 минут. Тесто оставляем подниматься в теплом месте под пищевой пленкой на 1 – 1,5 часа. Затем смазываем рабочую поверхность и руки маслом, выкладываем тесто и делим его на 6 примерно одинаковых частей, каждая по 500 – 550 грамм. Формируем куличи по показанному в видео методом, выкладываем их в формы и легко прижимаем. Оставляем формы в теплом месте на 1,5 часа, после чего смазываем поверхность яйцом. Духовку разогреваем до 180°С и выпекаем куличи при 160°С около 50 минут. После выпекания позволяем куличам остыть перед подачей и украшаем их по своему вкусу.

Какой салат приготовить на Пасху: этот вариант придется по вкусу всем гостям.