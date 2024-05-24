Любимое блюдо всех британцев: готовим фантастически вкусный и простой пирог пастуха
24 мая 2024, 13:00Читати новину українською
Пирог пастуха – классика британской кухни, которую любят во всем мире. Это блюдо готовится значительно легче, чем может показаться.
Пирог пастуха имеет невероятный вид, информирует Вкусно 24. Он станет идеальным вариантом, чтобы поразить родителей или друзей, которые приехали в гости.
Стоит попробовать Пальчики оближешь: готовим особую запеканку со шпинатом и сыром с Татьяной Литвиновой
Пирог пастуха – пошаговый рецепт
- Время: 1 час
- Порций: 4
– 400 граммов говяжьего фарша;
– 150 граммов твердого сыра;
– 6 – 8 картофелин;
– 1 яйцо;
– половинка лука;
– 50 граммов масла;
– 1 лавровый лист;
– половина банки томатного соуса;
– соль, приправа к мясу, перец по вкусу.
Приготовление:
- Картофель необходимо почистить и отварить. Далее сделайте из него пюре, добавьте кубик масла и посолите по вкусу.
- Половинку лука почистите и мелко нарежьте. После этого пожарьте его на растительном масле до золотистого цвета.
- Когда лук подрумянится, самое время добавлять томатный соус.
- Параллельно в отдельную посуду к говяжьему фаршу добавьте яйцо, соль, приправу к мясу и перец. Все хорошо перемешайте.
- Когда лук с соусом протушатся, долейте немного воды и засыпьте фарш со специями. Все перемешайте и дайте обжариться. Жидкость должна испариться.
- Сформируйте пирог: сначала выложите обжаренный фарш, на него – натертый сыр, а сверху – слой картофельного пюре.
- Поставьте блюдо в разогретую до 180 градусов духовку ориентировочно на 20 минут.