Известный кулинар и ресторатор Татьяна Литвинова поделилась своим простым рецептом. Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь.

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Запеканка со шпинатом и сыром

  • Время: 1 час
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Моцареллу нарежьте кубиками, а твердый сыр натрите на крупную терку. Шпинат хорошо помойте, а чеснок почистьте.
  2. В чашу блендера выложите шпинат, чеснок, яйца, налейте молоко и перебейте все до однородности.
  3. Добавьте муку, соль, перец и перемешайте. Массу вылейте в форму для запекания.
  4. Сверху насыпьте измельченный зеленый лук, кубики моцареллы и перемешайте.
  5. Посыпьте тертым сыром и отправьте запеканку в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 – 40 минут до появления золотистости.