Известный кулинар и ресторатор Татьяна Литвинова поделилась своим простым рецептом. Обязательно попробуйте воплотить его в жизнь.
Будет вкусно Нежный, как облачко: элементарный рецепт печеночного паштета, который исчезнет за минуту
Запеканка со шпинатом и сыром
- Время: 1 час
- Порций: 6
Приготовление:
- Моцареллу нарежьте кубиками, а твердый сыр натрите на крупную терку. Шпинат хорошо помойте, а чеснок почистьте.
- В чашу блендера выложите шпинат, чеснок, яйца, налейте молоко и перебейте все до однородности.
- Добавьте муку, соль, перец и перемешайте. Массу вылейте в форму для запекания.
- Сверху насыпьте измельченный зеленый лук, кубики моцареллы и перемешайте.
- Посыпьте тертым сыром и отправьте запеканку в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 – 40 минут до появления золотистости.