Пиріг вівчаря має неймовірний вигляд, інформує Смачно 24. Він стане ідеальним варіантом, щоб вразити батьків чи друзів, які приїхали в гості.

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Пиріг вівчаря – покроковий рецепт

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів яловичого фаршу;

– 150 грамів твердого сиру;

– 6 – 8 картоплин;

– 1 яйце;

– половинка цибулі;

– 50 грамів масла;

– 1 лавровий лист;

– половина банки томатного соусу;

– сіль, приправа до м’яса, перець до смаку.

Приготування:

Картоплю необхідно почистити та відварити. Далі зробіть з неї пюре, додайте кубик масла та посоліть до смаку. Половинку цибулі почистьте та дрібно наріжте. Після цього посмажте її на олії до золотистого кольору. Коли цибуля підрум’яниться, саме час додавати томатний соус. Паралельно в окрему посудину до яловичого фаршу додайте яйце, сіль, приправу до м’яса та перець. Усе гарно перемішайте. Коли цибуля з соусом протушкуються, долийте трохи води та засипте фарш зі спеціями. Все перемішайте і дайте обсмажитися. Рідина має випаруватися. Сформуйте пиріг: спершу викладіть обсмажений фарш, на нього – натертий сир, а зверху – шар картопляного пюре. Поставте страву в розігріту до 180 градусів духовку орієнтовно на 20 хвилин.

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