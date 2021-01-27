Если нужно быстро приготовить что-то вкусное. Кулинарный эксперт предлагает – пирог с кабачком, ветчиной и сыром. Сохраните себе рецепт, чтобы не потерять.

Источник: инстаграм Эктора Хименеса-Браво Известный шеф-повар, ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками рецептом вкусного пирога с кабачком, ветчиной и сыром, который понравится всей семье. Читайте также Пирог со сгущенным молоком: рецепт от Эктора Хименеса-Браво Рецепт пирога с кабачком, ветчиной и сыром Ингредиенты:

– 1 кабачок;

– 3 яйца;

– 130 граммов нежирного йогурта;

– соль, перец;

– 100 миллилитров подсолнечного масла;

– 100 граммов сыра;

– 100 граммов вареной ветчины;

– 250 граммов муки;

– 1/2 чайной ложки разрыхлителя;

– 100 миллилитров молока 2,5%;

– 2 моркови. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. Помойте кабачок, натрите на крупной терке, морковь – нарежьте соломкой. Сыр и ветчину нарежьте кубиками. В миске взбейте яйца с йогуртом, добавьте соль, перец, подсолнечное масло, перемешайте. Далее – добавьте молоко, тертый кабачок, нарезанную морковь, сыр, ветчину, муку и разрыхлитель, перемешайте. Выложите тесто в форму. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов и отправьте запекаться на один час. Выложите пирог на тарелку. Приятного аппетита! Пирог с кабачком, ветчиной и сыром​ – рецепт от Эктора Хименеса-Браво в видео:​ Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)