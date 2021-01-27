Пирог с кабачком, ветчиной и сыром: простой рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Если нужно быстро приготовить что-то вкусное. Кулинарный эксперт предлагает – пирог с кабачком, ветчиной и сыром. Сохраните себе рецепт, чтобы не потерять.
Источник: инстаграм Эктора Хименеса-Браво
Известный шеф-повар, ресторатор Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками рецептом вкусного пирога с кабачком, ветчиной и сыром, который понравится всей семье.
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Рецепт пирога с кабачком, ветчиной и сыром
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- Помойте кабачок, натрите на крупной терке, морковь – нарежьте соломкой.
- Сыр и ветчину нарежьте кубиками.
- В миске взбейте яйца с йогуртом, добавьте соль, перец, подсолнечное масло, перемешайте. Далее – добавьте молоко, тертый кабачок, нарезанную морковь, сыр, ветчину, муку и разрыхлитель, перемешайте.
- Выложите тесто в форму. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов и отправьте запекаться на один час.
- Выложите пирог на тарелку. Приятного аппетита!
Пирог с кабачком, ветчиной и сыром – рецепт от Эктора Хименеса-Браво в видео:
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