Якщо потрібно швидко приготувати щось смачне. Кулінарний експерт пропонує – пиріг з кабачком, шинкою і сиром. Збережіть собі рецепт, щоб не загубити.

Джерело: інстаграм Ектора Хіменеса-Браво Відомий шеф-кухар, ресторатор Ектор Хіменес-Браво поділився з шанувальниками рецептом смачного пирога з кабачком, шинкою і сиром, який сподобається всій родині. Читайте також Пиріг зі згущеним молоком: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво Рецепт пирога з кабачком, шинкою і сиром Інгредієнти:

– 1 кабачок;

– 3 яйця;

– 130 грамів нежирного йогурту;

– сіль, перець;

– 100 мілілітрів соняшникової олії;

– 100 грамів сиру;

– 100 грамів вареної шинки;

– 250 грамів борошна;

– 1/2 чайної ложки розпушувача;

– 100 мілілітрів молока 2,5%;

– 2 морквини. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. Помийте кабачок, натріть на грубій тертці, моркву – наріжте соломкою. Сир і шинку наріжте кубиками. У мисці збийте яйця з йогуртом, додайте сіль, перець, соняшникову олію, перемішайте. Далі – додайте молоко, терті кабачки, нарізану моркву, сир, варену шинку, борошно і розпушувач, перемішайте. Викладіть тісто у форму. Розігрійте духовку до температури 180 градусів і відправте запікатись на одну годину. Викладіть пиріг на тарілку. Смачного! Пиріг з кабачком, шинкою і сиром – рецепт від Ектора Хіменеса-Браво у відео: Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)