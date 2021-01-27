Пиріг з кабачком, шинкою і сиром: простий рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
Якщо потрібно швидко приготувати щось смачне. Кулінарний експерт пропонує – пиріг з кабачком, шинкою і сиром. Збережіть собі рецепт, щоб не загубити.
Джерело: інстаграм Ектора Хіменеса-Браво
Відомий шеф-кухар, ресторатор Ектор Хіменес-Браво поділився з шанувальниками рецептом смачного пирога з кабачком, шинкою і сиром, який сподобається всій родині.
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Рецепт пирога з кабачком, шинкою і сиром
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- Помийте кабачок, натріть на грубій тертці, моркву – наріжте соломкою.
- Сир і шинку наріжте кубиками.
- У мисці збийте яйця з йогуртом, додайте сіль, перець, соняшникову олію, перемішайте. Далі – додайте молоко, терті кабачки, нарізану моркву, сир, варену шинку, борошно і розпушувач, перемішайте.
- Викладіть тісто у форму. Розігрійте духовку до температури 180 градусів і відправте запікатись на одну годину.
- Викладіть пиріг на тарілку. Смачного!
Пиріг з кабачком, шинкою і сиром – рецепт від Ектора Хіменеса-Браво у відео:
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