Как пицца, но лучше: готовим вкуснейший пирог с колбасой и сыром, который любят все итальянцы
18 апреля 2024, 13:07Читати новину українською
Источник:Shuba
Итальянский пирог Стромболи способен поразить вкусом каждого. Он очень похож на закрытую пиццу, но готовится даже проще.
Такой пирог прекрасно подойдет на ужин. Кроме этого, его можно приготовить на дружеские посиделки и нарезать порционными кусочками.
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Итальянский пирог с колбасой и сыром
- Время: 2 часа
- Порций: 8
– 1 стакан воды;
– 10 граммов сухих дрожжей;
– 1 столовая ложка сахара;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 чайная ложка соли;
– 4 стакана муки.
Начинка:
– 4 столовые ложки масла 73%;
– 2 зубчика чеснока;
– пучок петрушки;
– 450 граммов сыровяленой колбасы;
– 450 граммов моцареллы;
– 1 большое яйцо.
Приготовление:
- Для теста взбейте теплую воду, дрожжи и сахар. Дайте отдохнуть 5 минут, а затем переложите в большую миску и добавьте оливковое масло, соль и муку. Хорошо перемешайте. Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность. Вымешивайте до тех пор, пока оно не станет мягким.
- Сформируйте из теста гладкий шар. Поместите его в смазанную маслом миску. Тесто тоже полностью смажьте маслом. Накройте чистым кухонным полотенцем и дайте подняться в течение 1 – 1,5 часов.
- Тем временем разогрейте духовку до 180 градусов и застелите два противня пергаментной бумагой. Когда тесто увеличится вдвое, продавите его, чтобы вышел воздух, и разделите пополам.
- Раскатайте каждую половину в прямоугольник. Смешайте растопленное сливочное масло и чеснок. Распределите эту смесь по всему тесту и посыпьте измельченной петрушкой. Выложите на каждый прямоугольник по половине нарезанной колбасы и сыра, оставив 1 свободный от начинки сантиметр внизу и 3 сантиметра вверху.
- Смажьте края взбитым яйцом. Сверните в плотный длинный рулет, подогнув концы. Смажьте стромболи яйцом и острым ножом сделайте 4 надреза сверху.
- Выпекайте примерно 20 – 25 минут или до румяной корочки.