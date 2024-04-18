Такий пиріг чудово підійде на вечерю. Окрім цього, його можна приготувати на дружні посиденьки та нарізати порційними шматочками.
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Італійський пиріг з ковбасою та сиром
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Приготування:
- Для тіста збийте теплу воду, дріжджі та цукор. Дайте відпочити 5 хвилин, а потім перекладіть у велику миску та додайте оливкову олію, сіль і борошно. Добре перемішайте. Викладіть тісто на присипану борошном поверхню. Вимішуйте доти, доки воно не стане м'яким.
- Сформуйте з тіста гладку кулю. Помістіть її у змащену маслом миску. Тісто теж повністю змастіть маслом. Накрийте чистим кухонним рушником і дайте піднятися протягом 1 – 1,5 години.
- Тим часом розігрійте духовку до 180 градусів і застеліть два дека пергаментним папером. Коли тісто збільшиться вдвічі, продавіть його, щоб вийшло повітря, та розділіть навпіл.
- Розкачайте кожну половину в прямокутник. Змішайте розтоплене вершкове масло і часник. Розподіліть цю суміш по всьому тісту та посипте подрібненою петрушкою. Викладіть на кожен прямокутник по половині нарізаної ковбаси та сиру, залишивши 1 вільний від начинки сантиметр унизу та 3 сантиметри вгорі.
- Змастіть краї збитим яйцем. Згорніть у щільний довгий рулет, підігнувши кінці. Змастіть стромболі яйцем і гострим ножем зробіть 4 надрізи зверху.
- Випікайте приблизно 20 – 25 хвилин або до рум'яної скоринки.