Мы подготовили для вас рецепт пирога с курицей и луком в сливочном соусе. Как правильно приготовить, читайте – в материале.

Пирог с нежным куриным мясом в сливочном соусе – очень вкусный, который можно подавать в будни и праздники. Золотая хрустящая корочка сверху, сочный и мягкий внутри – понравится всем.

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Рецепт пирога

Ингредиенты:

– 400-500 граммов куриного филе;

– 100-150 граммов грибов (шампиньоны);

– 2 стебля лука-порея;

– 2 зубчика чеснока;

– 50 граммов сливочного масла 82%;

– 300 миллилитров молока 2,5%;

– 4-5 столовые ложки сметаны 15-20% (или сливки 33%);

– 250 граммов слоеного теста;

– соль,

– перец.