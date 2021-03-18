Пирог с курицей и луком в сливочном соусе: домашний рецепт
Мы подготовили для вас рецепт пирога с курицей и луком в сливочном соусе. Как правильно приготовить, читайте – в материале.
Источник:Наша Ряба
Пирог с нежным куриным мясом в сливочном соусе – очень вкусный, который можно подавать в будни и праздники. Золотая хрустящая корочка сверху, сочный и мягкий внутри – понравится всем.
Читайте также Рецепт теста для самсы: домашняя выпечка с куриной начинкой
Рецепт пирога
- Для приготовления пирога тщательно помойте куриное филе, нарежьте небольшими кубиками.
- Лук помойте, нарежьте кольцами. Грибы помойте, очистите, нарежьте ломтиками.
- Очистите чеснок, измельчите ножом, пропустите через чесночный пресс.
- Для приготовления соуса на сковороде на маленьком огне растопите сливочное масло, выложите чеснок, помешивая в течение одной минуты, снимите с огня. Далее – добавьте муку, тонкой струйкой влейте горячее молоко. Соус перемешайте до однородной консистенции, доведите до кипения на маленьком огне, помешивая в течение 3 минут.
- В соус выложите мясо, добавьте сметану или сливки, соль, перец, перемешайте, накройте крышкой, тушите 10 минут, добавьте грибы, готовьте еще 5-7 минут.
- Сковороду снимите с огня, добавьте лук, перемешайте. Все выложите в форму для запекания.
- Слоеное тесто раскатайте в тонкий корж, нарежьте длинными полосками шириной 2,5–3 см.
- Накройте форму для запекания так, чтобы края полосок немного заходили друг на друга, лишние края срежьте. Сверху смажьте яичным желтком.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 40 минут.
- Выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Поделиться новостью