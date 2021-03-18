Ми підготували для вас рецепт пирога з куркою і цибулею у вершковому соусі. Як правильно приготувати, читайте – у матеріалі.

Пиріг з ніжним курячим м'ясом у вершковому соусі – надзвичайно смачний, який можна подавати у будні та свята. Золота хрумка скоринка зверху, соковитий та м'який у середині – сподобається всім.

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Рецепт пирога

Інгредієнти:

– 400-500 грамів курячого філе;

– 100-150 грамів грибів (печериці);

– 2 стебла порею;

– 2 зубчики часнику;

– 50 грамів вершкового масла 82%;

– 300 мілілітрів молока 2,5%;

– 4-5 столові ложки сметани 15-20% (або вершки 33%);

– 250 грамів листкового тіста;

– сіль;

– перець.