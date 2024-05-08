Сметут со стола за секунду: готовим божественный пирог с печенью и яйцом

8 мая 2024, 13:34
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Источник:

Shuba

Пирог с соленой начинкой - идеальное блюдо для завтрака. Попробуйте приготовить его с печенью и яйцом.

Блюдо получится вкусным и ароматным. Оно точно понравится вашим близким.

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Пирог с печенью

  • Время: 40 минут
  • Порций: 8
Ингредиенты для теста:
– 120 граммов муки;
– 1 яйцо;
– 150 граммов сметаны;
– 0,5 чайной ложки разрыхлителя.
Начинка:
– 650 граммов куриной печени;
– 4 яйца;
– 1 чайная ложка крахмала;
– 1 луковица;
– зелень, специи по вкусу.

Приготовление:

  1. Куриную печень хорошо промойте, обрежьте лишний жир и пленки. Отварите ее в кипящей подсоленной воде в течение 8 – 10 минут, а затем нарежьте крупными кусочками.
  2. Сварите яйца вкрутую, почистите и нарежьте крупными кусочками.
  3. На сковороде разогрейте масло, пожарите до прозрачности нарезанный кубиками лук.
  4. В большой миске соедините лук, яйца, печень и хорошо перемешайте. Добавьте измельченную зелень и крахмал.
  5. В миске взбейте сметану, яйцо, щепотку соли, муку и разрыхлитель.
  6. Вылейте половину теста в форму, затем положите начинку и залейте остальным тестом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут.

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Автор: Ольга Котів