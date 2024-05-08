Сметут со стола за секунду: готовим божественный пирог с печенью и яйцом
8 мая 2024, 13:34Читати новину українською
Источник:Shuba
Пирог с соленой начинкой - идеальное блюдо для завтрака. Попробуйте приготовить его с печенью и яйцом.
Блюдо получится вкусным и ароматным. Оно точно понравится вашим близким.
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Пирог с печенью
- Время: 40 минут
- Порций: 8
– 120 граммов муки;
– 1 яйцо;
– 150 граммов сметаны;
– 0,5 чайной ложки разрыхлителя.
Начинка:
– 650 граммов куриной печени;
– 4 яйца;
– 1 чайная ложка крахмала;
– 1 луковица;
– зелень, специи по вкусу.
Приготовление:
- Куриную печень хорошо промойте, обрежьте лишний жир и пленки. Отварите ее в кипящей подсоленной воде в течение 8 – 10 минут, а затем нарежьте крупными кусочками.
- Сварите яйца вкрутую, почистите и нарежьте крупными кусочками.
- На сковороде разогрейте масло, пожарите до прозрачности нарезанный кубиками лук.
- В большой миске соедините лук, яйца, печень и хорошо перемешайте. Добавьте измельченную зелень и крахмал.
- В миске взбейте сметану, яйцо, щепотку соли, муку и разрыхлитель.
- Вылейте половину теста в форму, затем положите начинку и залейте остальным тестом. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут.