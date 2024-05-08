Страва вийде смачною та ароматною. Вона точно сподобається вашим близьким.
Варто спробувати Рецепт, який завжди вдається: готуємо хачапурі за 15 хвилин, як зірковий суддя "МастерШеф"
Пиріг з печінкою
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- Курячу печінку добре промийте, обріжте зайвий жир та плівки. Відваріть її у киплячій підсоленій воді протягом 8 – 10 хвилин, а потім наріжте великими шматочками.
- Зваріть яйця круто, почистьте та наріжте великими шматочками.
- На пательні розігрійте олію, посмажте до прозорості нарізану кубиками цибулю.
- У великій мисці з'єднайте цибулю, яйця, печінку та добре перемішайте. Додайте подрібнену зелень та крохмаль.
- У мисці збийте сметану, яйце, дрібку солі, борошно та розпушувач.
- Вилийте половину тіста у форму, потім покладіть начинку й залийте рештою тіста. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 40 хвилин.