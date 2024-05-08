Страва вийде смачною та ароматною. Вона точно сподобається вашим близьким.

Варто спробувати Рецепт, який завжди вдається: готуємо хачапурі за 15 хвилин, як зірковий суддя "МастерШеф"

Пиріг з печінкою

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 8

Приготування:

  1. Курячу печінку добре промийте, обріжте зайвий жир та плівки. Відваріть її у киплячій підсоленій воді протягом 8 – 10 хвилин, а потім наріжте великими шматочками.
  2. Зваріть яйця круто, почистьте та наріжте великими шматочками.
  3. На пательні розігрійте олію, посмажте до прозорості нарізану кубиками цибулю.
  4. У великій мисці з'єднайте цибулю, яйця, печінку та добре перемішайте. Додайте подрібнену зелень та крохмаль.
  5. У мисці збийте сметану, яйце, дрібку солі, борошно та розпушувач.
  6. Вилийте половину тіста у форму, потім покладіть начинку й залийте рештою тіста. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 40 хвилин.