Элементарный пирог с персиками: рецепт с тестом фило

22 июля 2024, 20:59
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Источник:

Yuliia.senych

Вкусный пирог можно приготовить даже без замешивания теста. Попробуйте воплотить в жизнь этот рецепт.

В нем используются персики. Однако вы можете брать фрукты на свой вкус.

Будет вкусно Значительно вкуснее, чем магазинное: готовим домашнее мороженое из 4 ингредиентов

Пирог с персиками

  • Время: 1 час
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– 10 – 12 листов фило;
– 300 миллилитров сливок;
– 3 яйца;
– 4 столовые ложки сахара;
– 2 – 3 персика;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 40 граммов масла.

Узнайте, как приготовить пирог с тестом фило: видео

Приготовление:

  1. ️Тесто заблаговременно достаньте из упаковки и оставьте при комнатной температуре на 20 – 30 минут для размораживания. Масло растопите до жидкого состояния и смажьте все листы.
  2. Соберите в гармошку все слои теста и сложите в форму, смазанную маслом.
  3. Для заливки яйца смешайте с сахаром, ванильным сахаром и сливками. Перемешайте до однородного состояния.
  4. Выложите персики в пирог и залейте заливкой.
  5. Выпекайте при температуре 180 градусов 45 минут. В конце присыпьте сахарной пудрой.

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Автор: Ольга Котів