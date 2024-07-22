В нем используются персики. Однако вы можете брать фрукты на свой вкус.
Будет вкусно Значительно вкуснее, чем магазинное: готовим домашнее мороженое из 4 ингредиентов
Пирог с персиками
- Время: 1 час
- Порций: 6
Узнайте, как приготовить пирог с тестом фило: видео
Приготовление:
- ️Тесто заблаговременно достаньте из упаковки и оставьте при комнатной температуре на 20 – 30 минут для размораживания. Масло растопите до жидкого состояния и смажьте все листы.
- Соберите в гармошку все слои теста и сложите в форму, смазанную маслом.
- Для заливки яйца смешайте с сахаром, ванильным сахаром и сливками. Перемешайте до однородного состояния.
- Выложите персики в пирог и залейте заливкой.
- Выпекайте при температуре 180 градусов 45 минут. В конце присыпьте сахарной пудрой.