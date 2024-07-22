У ньому використовуються персики. Проте ви можете брати фрукти на свій смак.

Буде смачно Значно смачніше, ніж магазинне: готуємо домашнє морозиво з 4 інгредієнтів

Пиріг з персиками

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Дізнайтеся, як приготувати пиріг з тістом філо: відео

Приготування:

  1. ️Тісто завчасно дістаньте з упаковки та залиште при кімнатній температурі на 20 – 30 хвилин для розморожування. Масло розтопіть до рідкого стану та змастіть всі листи.
  2. Зберіть в гармошку всі шари тіста і складіть у форму, змащену маслом.
  3. Для заливки яйця змішайте з цукром, ванільним цукром і вершками. Перемішайте до однорідного стану.
  4. Викладіть персики в пиріг і залийте заливкою.
  5. Випікайте при температурі 180 градусів 45 хвилин. В кінці присипте цукровою пудрою.