У ньому використовуються персики. Проте ви можете брати фрукти на свій смак.
Буде смачно Значно смачніше, ніж магазинне: готуємо домашнє морозиво з 4 інгредієнтів
Пиріг з персиками
- Час: 1 година
- Порцій: 6
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Приготування:
- ️Тісто завчасно дістаньте з упаковки та залиште при кімнатній температурі на 20 – 30 хвилин для розморожування. Масло розтопіть до рідкого стану та змастіть всі листи.
- Зберіть в гармошку всі шари тіста і складіть у форму, змащену маслом.
- Для заливки яйця змішайте з цукром, ванільним цукром і вершками. Перемішайте до однорідного стану.
- Викладіть персики в пиріг і залийте заливкою.
- Випікайте при температурі 180 градусів 45 хвилин. В кінці присипте цукровою пудрою.