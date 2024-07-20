Самое трудное в этом рецепте – дождаться застывания мороженого. На это уйдет ориентировочно 4 часа, однако все зависит от вашей морозильной камеры.

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Домашнее мороженое

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. В блендере или кухонном комбайне соедините банан, молоко, сахарную пудру и ванильный сахар.
  2. Разлейте смесь в формы для эскимо. Накройте и ровно поставьте в морозильную камеру. Оставьте по крайней мере на 4 часа.
  3. После этого достаньте мороженое из формы и подавайте. Если оно достается плохо, погрузите форму в горячую воду на несколько секунд. Она разморозит верхний слой мороженого, поэтому оно легко выйдет.