Самое трудное в этом рецепте – дождаться застывания мороженого. На это уйдет ориентировочно 4 часа, однако все зависит от вашей морозильной камеры.
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Домашнее мороженое
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- В блендере или кухонном комбайне соедините банан, молоко, сахарную пудру и ванильный сахар.
- Разлейте смесь в формы для эскимо. Накройте и ровно поставьте в морозильную камеру. Оставьте по крайней мере на 4 часа.
- После этого достаньте мороженое из формы и подавайте. Если оно достается плохо, погрузите форму в горячую воду на несколько секунд. Она разморозит верхний слой мороженого, поэтому оно легко выйдет.