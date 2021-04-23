Как приготовить пирог с вишнями: домашний рецепт
Ароматный пирог с вишнями можно подавать на завтрак или на десерт. Он легкий в приготовлении. Обязательно попробуйте.
Источник:24 канал
Вкусный, пышный и сочный пирог понравится всей вашей семье, особенно детям. К выпечке можно добавлять любые ягоды замороженные, лучше всего – свежие.
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Рецепт пирога
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- В миске соедините муку с солью, добавьте разрыхлитель, перемешайте.
- Растопите сливочное масло.
- Заранее разморозьте вишни.
- В миске взбейте яйца, добавьте сахар, ванильный сахар, добавьте теплое сливочное масло, сметану, постепенно добавляйте муку, перемешайте тесто.
- Форму выстелите пергаментом, выложите тесто, сверху – вишни.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 45-55 минут до готовности.
- Выложите пирог, оставьте для охлаждения, задекорируйте сахарной пудрой, разрежьте на порции. Приятного аппетита!
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