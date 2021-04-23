Ароматный пирог с вишнями можно подавать на завтрак или на десерт. Он легкий в приготовлении. Обязательно попробуйте.

Вкусный, пышный и сочный пирог понравится всей вашей семье, особенно детям. К выпечке можно добавлять любые ягоды замороженные, лучше всего – свежие. Читайте также Банановый пирог: рецепт от Эктора Хименеса–Браво Рецепт пирога Ингредиенты:

– 350 граммов муки;

– 300 граммов вишни без косточек (замороженной);

– 4 яйца;

– разрыхлитель;

– 200 граммов сахара;

– ванильный сахар;

– 100 граммов сливочного масла 82%;

– 150 граммов сметаны 15-20%;

– 30 граммов сахарной пудры;

– соль. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. В миске соедините муку с солью, добавьте разрыхлитель, перемешайте. Растопите сливочное масло. Заранее разморозьте вишни. В миске взбейте яйца, добавьте сахар, ванильный сахар, добавьте теплое сливочное масло, сметану, постепенно добавляйте муку, перемешайте тесто. Форму выстелите пергаментом, выложите тесто, сверху – вишни. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 45-55 минут до готовности. Выложите пирог, оставьте для охлаждения, задекорируйте сахарной пудрой, разрежьте на порции. Приятного аппетита!