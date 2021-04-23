Ароматний пиріг з вишнями можна подавати на сніданок або на десерт. Він легкий у приготуванні. Обов'язково спробуйте.

Смачний, пишний та соковитий пиріг сподобається всій вашій родині, особливо дітям. До випічки ви можете додавати будь-які ягоди заморожені, найкраще – свіжі. Читайте також Банановий пиріг: рецепт від Ектора Хіменеса-Браво Рецепт пирога Інгредієнти:

– 350 грамів борошна;

– 300 грамів вишні без кісточок (замороженої);

– 4 яйця;

– розпушувач;

– 200 грамів цукру;

– ванільний цукор;

– 100 грамів вершкового масла 82%;

– 150 грамів сметани 15-20%;

– 30 грамів цукрової пудри;

– сіль. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. У мисці з'єднайте борошно з сіллю, додайте розпушувач, перемішайте. Розтопіть вершкове масло. Заздалегідь розморозьте вишні. У мисці збийте яйця, додайте цукор, ванільний цукор, додайте тепле вершкове масло, сметану, поступово додавайте борошно, перемішайте тісто. Форму вистеліть пергаментом, викладіть тісто, зверху – вишні. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 45-55 хвилин до готовності. Викладіть пиріг, залиште для охолодження, задекоруйте цукровою пудрою, розріжте на порції. Смачного!