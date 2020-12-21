Что приготовить к праздничному столу? Чем удивить гостей? Татьяна Литвинова предлагает приготовить вкусный и полезный – рыбный пирог, который понравится всем и станет прекрасным дополнением к новогоднему меню.

Татьяна Литвинова – известный кулинарный эксперт и судья кулинарного шоу "МастерШеф" опубликовала в инстаграм рецепт пирога со шпинатом и лососем, который понравится всем.

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Рыбный пирог со шпинатом и лососем

Ингредиенты:

– 500 г слоеного теста;

– 500 г филе рыбы (лосось);

– 300 г крем-сыра (Филадельфия);

– 300 г шпинат (замороженный);

– 300 г лука-порея;

– 50 мл сливок 15-20%;

– 1 ст. л. масла гхи (очищенное топленое масло);

– соль, перец.

Готовим начинку. Тщательно помойте овощи. Нарежьте кубиками белую часть лука. На сковороде выложите лук, шпинат, добавьте одну столовую ложку масла гхи, поджарьте до золотой корочки. Добавьте 50 мл сливок, соль, перец по вкусу, тщательно перемешайте начинку. Если начинка мокрая, выложите на сито, слейте лишнюю воду. Важно! Не делайте начинку очень мокрой, чтобы пирог хорошо пропекся. Очистите филе рыбы от кожуры и косточек. Раскатайте готовое слоеное тесто. Выложите в середину филе рыбы, добавьте соль, перец по вкусу, сверху выложите шпинат и сливочный сыр. Разрежьте тесто косыми надрезами с обеих сторон и сформируйте косу из теста. Разогрейте духовку на 180 градусов. Противень застелите пергаментом, выложите пирог и отправьте в духовку на 30 минут для запекания. Достаньте пирог из духовки, оставьте при комнатной температуре до полного остывания и красиво выложите на тарелку. Приятного аппетита!

Рыбный пирог со шпинатом и лососем от Тани Литвиновой в видео: