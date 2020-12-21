Що приготувати до святкового столу? Чим здивувати гостей? Тетяна Литвинова пропонує приготувати смачний та корисний – рибний пиріг, який сподобається усім та стане чудовим доповненням до новорічного меню.

Тетяна Литвинова – відома кулінарна експертка та суддя кулінарного шоу "Мастер Шеф", опублікувала в інстаграм рецепт пирога зі шпинатом і лососем, який сподобається усім.

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Рибний пиріг зі шпинатом і лососем

Інгредієнти:

– 500 г листкового тіста;

– 500 г філе риби (лосось);

– 300 г крем-сиру (Філадельфія);

– 300 г шпинат (заморожений);

– 300 г цибулі-порей;

– 50 мл вершків 15-20%;

– 1 ст. л. масла гхі (очищене пряжене масло);

– сіль, перець.

Готуємо начинку. Ретельно помийте овочі. Наріжте кубиками білу частину цибулі. На пательні викладіть цибулю, шпинат, додайте одну столову ложку масла гхі, підсмажте до золотої скоринки. Додайте 50 мл вершків, сіль, перець за смаком, ретельно перемішайте начинку. Якщо начинка волога, викладіть на сито, злийте зайву воду. Важливо! Не робіть начинку вологу, щоб пиріг добре пропікся. Очистіть філе риби від шкірки та кісточок. Розкатайте готове листкове тісто. Викладіть у середину філе риби, додайте сіль, перець за смаком, зверху викладіть шпинат та вершковий сир. Розріжте тісто надрізами з обох боків та сформуйте косу з тіста. Розігрійте духовку на 180 градусів. Деко застеліть пергаментом, викладіть пиріг та відправте у духовку на 30 хвилин для запікання. Дістаньте пиріг з духовки, залиште при кімнатній температурі до повного охолодження та красиво викладіть на тарілку. Смачного!

Рибний пиріг зі шпинатом і лососем від Тані Литвинової у відео: