Даже тесто замешивать не надо: готовим пирог со шпинатом, который разорвал инстаграм
20 февраля 2024, 11:09Читати новину українською
Источник:_lady.stegantseva_
Если не хотите замешивать тесто, попробуйте использовать слоеное. Пирог получится вкусным и хрустящим.
В этом рецепте используется свежий шпинат. Однако вы можете брать и замороженный, предварительно его немножко протушив.
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Слоеный пирог со шпинатом и сыром
- Время: 50 минут
- Порций: 2
– 225 граммов слоеного теста;
– 70 граммов шпината;
– 50 граммов твердого сыра;
– 4 яйца;
– соль, черный молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- В миске смешайте натертый сыр, помытый шпинат и 3 яйца. Посолите, поперчите и все хорошо перемешайте.
- Размороженное готовое слоеное тесто немного раскатайте, выложите начинку и хорошо залепите края.
- Сверху смажьте взбитым яйцом. Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке 35 – 40 минут.