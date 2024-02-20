У цьому рецепті використовується свіжий шпинат. Проте ви можете брати й заморожений, попередньо його трошки протушкувавши.

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Листковий пиріг зі шпинатом та сиром

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 225 грамів листкового тіста;

– 70 грамів шпинату;

– 50 грамів твердого сиру;

– 4 яйця;

– сіль, чорний мелений перець до смаку.

Приготування:

У мисці змішайте натертий сир, помитий шпинат та 3 яйця. Посоліть, поперчіть та все добре перемішайте. Розморожене готове листкове тісто трохи розкачайте, викладіть начинку та добре заліпіть краї. Зверху змажте збитим яйцем. Випікайте пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці 35 – 40 хвилин.

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