У цьому рецепті використовується свіжий шпинат. Проте ви можете брати й заморожений, попередньо його трошки протушкувавши.

Варто спробувати Ви готуватимете її не раз: рецепт ідеальної запіканки, від якої всі будуть в захваті

Листковий пиріг зі шпинатом та сиром

  • Час: 50 хвилин
  • Порцій: 2

Приготування:

  1. У мисці змішайте натертий сир, помитий шпинат та 3 яйця. Посоліть, поперчіть та все добре перемішайте.
  2. Розморожене готове листкове тісто трохи розкачайте, викладіть начинку та добре заліпіть краї.
  3. Зверху змажте збитим яйцем. Випікайте пиріг у розігрітій до 180 градусів духовці 35 – 40 хвилин.