Нежное филе белой рыбы прекрасно подчеркнет сыр. Это блюдо рискует стать вашим любимым.

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Рецепт рыбно-овощной запеканки с пикантными специями

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Почистьте и порежьте лук. Также почистьте морковь и натрите на крупной терке. Рыбное филе нарежьте кусочками.
  2. Смешайте в миске соль, кориандр, паприку, имбирь, смесь перцев и чеснок.
  3. Плотно или с нахлестом выложите рыбу в форму для запекания на подушку из тертой моркови и измельченного лука. Насыпьте сверху специи и сбрызните лимонным соком. Оставьте на 15 минут промариноваться.
  4. Разогрейте духовку до 200 градусов. Смешайте в миске тертый сыр, горчицу и сметану. Распределите заливку по рыбе. Готовьте запеканку 30 минут. Подавайте с любимым гарниром.