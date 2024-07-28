Пирог "Трухлявый пень": готовим идеальный десерт из самых простых ингредиентов
28 июля 2024, 17:59Читати новину українською
Источник:Yuliia.senych
Идеальный пирог можно приготовить быстро и просто. Кроме этого, для него нужны только самые простые ингредиенты.
Пирог "Трухлявый пень" прекрасно подойдет для семейного чаепития. Попробуйте – вам понравится.
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Пирог "Трухлявый пень"
- Время: 1 час 10 минут
- Порций: 6
– стакан кефира;
– стакан сахара;
– стакан муки;
– стакан варенья;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 2 яйца;
– щепотка соли;
– 50 миллилитров растительного масла.
Смотрите, как приготовить этот вкусный пирог: видео
Приготовление:
- Стакан варенья соедините с теплым кефиром, солью и сахаром.
- Добавьте яйца и просеянную муку с разрыхлителем. Влейте растительное масло и перемешайте.
- Форму застелите пергаментом и смажьте маслом. Вылейте в нее тесто и разровняйте.
- Отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на час.