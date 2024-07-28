Пирог "Трухлявый пень": готовим идеальный десерт из самых простых ингредиентов

28 июля 2024, 17:59
Читати новину українською

Источник:

Yuliia.senych

Идеальный пирог можно приготовить быстро и просто. Кроме этого, для него нужны только самые простые ингредиенты.

Пирог "Трухлявый пень" прекрасно подойдет для семейного чаепития. Попробуйте – вам понравится.

Будет вкусно Точно, как в ресторане: как сделать сырники идеальной формы

Пирог "Трухлявый пень"

  • Время: 1 час 10 минут
  • Порций: 6
Ингредиенты:
– стакан кефира;
– стакан сахара;
– стакан муки;
– стакан варенья;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– 2 яйца;
– щепотка соли;
– 50 миллилитров растительного масла.

Смотрите, как приготовить этот вкусный пирог: видео

Приготовление:

  1. Стакан варенья соедините с теплым кефиром, солью и сахаром.
  2. Добавьте яйца и просеянную муку с разрыхлителем. Влейте растительное масло и перемешайте.
  3. Форму застелите пергаментом и смажьте маслом. Вылейте в нее тесто и разровняйте.
  4. Отправьте выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на час.
Понравился рецепт? Узнайте, как приготовить фантастический медовик с вишнями

.
Автор: Ольга Котів