Пиріг "Трухлявий пень" чудово підійде для сімейного чаювання. Спробуйте – вам сподобається.
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Пиріг "Трухлявий пень"
- Час: 1 година 10 хвилин
- Порцій: 6
Дивіться, як приготувати цей смачний пиріг: відео
Приготування:
- Склянку варення з'єднайте з теплим кефіром, сіллю і цукром.
- Додайте яйця і просіяне борошно з розпушувачем. Влийте олію та перемішайте.
- Форму застеліть пергаментом і змастіть олією. Вилийте в неї тісто та розрівняйте.
- Відправте випікатись в розігріту до 180 градусів духовку на годину.