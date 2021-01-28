Пирожки с курицей в слоеном тесте: простой рецепт
Самые вкусные домашние пирожки с курицей – отличная закуска к первым блюдам. Как правильно приготовить – читайте в материале.
Источник: Smachno News
Для приготовления пирожков можно купить готовое слоеное тесто или приготовить самостоятельно. Вкусные пирожки с курицей понравятся и детям и взрослым.
Читайте также Как приготовить тесто для домашних пирожков: рецепт от шеф-повара Владимира Ярославского
Как приготовить пирожки с курицей
- Для приготовления пирожков заранее разморозьте тесто, оставьте на 30-40 минут.
- Для приготовления начинки помойте, почистите лук, нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде до золотой корочки.
- Куриное филе отварите в кастрюле в кипятке, нарежьте кубиками. В миске соедините лук с курицей, добавьте соль, перец, перемешайте.
- Раскатайте тесто, разделите на квадраты 6-8 частей, выложите начинку, сформируйте в треугольнички, закрепите края теста.
- В миске взбейте желток, смажьте пирожки, посыпьте кунжутом.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень выстелите пергаментом, выложите пирожки, отправьте запекаться на 30-35 минут до готовности.
- Выложите пирожки. Приятного аппетита!
Пирожки из слоеного теста / Freepik
Как приготовить слоеное тесто
- Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков.
- На крупной терке натрите сливочное масло.
- В миске смешайте муку с солью, добавьте яйца, 5-6 капель уксуса, воду, сливочное масло, тщательно перемешайте, замесите тесто. Накройте полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 20-25 минут. Тесто можно хранить несколько дней в холодильнике.
Поделиться новостью