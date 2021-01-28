Самые вкусные домашние пирожки с курицей – отличная закуска к первым блюдам. Как правильно приготовить – читайте в материале.

Источник: Smachno News Для приготовления пирожков можно купить готовое слоеное тесто или приготовить самостоятельно. Вкусные пирожки с курицей понравятся и детям и взрослым. Читайте также Как приготовить тесто для домашних пирожков: рецепт от шеф-повара Владимира Ярославского Как приготовить пирожки с курицей Ингредиенты:

– 500 граммов слоеного теста;

– 1 желток;

– кунжут;

– мука пшеничная. Ингредиенты для начинки:

– 200 граммов куриного филе;

– 100 граммов лука;

– соль, перец. Для приготовления пирожков заранее разморозьте тесто, оставьте на 30-40 минут. Для приготовления начинки помойте, почистите лук, нарежьте кубиками, обжарьте на сковороде до золотой корочки. Куриное филе отварите в кастрюле в кипятке, нарежьте кубиками. В миске соедините лук с курицей, добавьте соль, перец, перемешайте. Раскатайте тесто, разделите на квадраты 6-8 частей, выложите начинку, сформируйте в треугольнички, закрепите края теста. В миске взбейте желток, смажьте пирожки, посыпьте кунжутом. Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень выстелите пергаментом, выложите пирожки, отправьте запекаться на 30-35 минут до готовности. Выложите пирожки. Приятного аппетита! Пирожки из слоеного теста / Freepik Как приготовить слоеное тесто Ингредиенты:

– 3-4 стакана муки;

– 400 граммов сливочного масла 82%;

– 3/4 стакана холодной воды;

– 2 яйца;

– 5-6 капель уксуса (или лимонной кислоты);

– 1/3 чайной ложки соли. Для приготовления теста тщательно просейте муку через сито, чтобы не было комочков. На крупной терке натрите сливочное масло. В миске смешайте муку с солью, добавьте яйца, 5-6 капель уксуса, воду, сливочное масло, тщательно перемешайте, замесите тесто. Накройте полотенцем и оставьте при комнатной температуре на 20-25 минут. Тесто можно хранить несколько дней в холодильнике.