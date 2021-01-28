Пиріжки з куркою в листовому тісті: простий рецепт
Найсмачніші домашні пиріжки з куркою – чудова закуска до перших страв. Як правильно приготувати – читайте у матеріалі.
Джерело: Smachno News
Для приготування пиріжків можна купити готове листове тісто або приготувати власноруч. Смачні пиріжки з куркою сподобаються і дітям і дорослим.
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Як приготувати пиріжки з куркою
- Для приготування пиріжків заздалегідь розморозьте тісто, залиште на 30-40 хвилин.
- Для приготування начинки помийте, почистіть цибулю, наріжте кубиками, обсмажте на пательні до золотої скоринки.
- Куряче філе відваріть в каструлі з окропом, наріжте кубиками. У мисці з'єднайте цибулю з курятиною, додайте сіль, перець, перемішайте.
- Розкатайте тісто, розділіть на квадрати 6-8 частин, викладіть начинку, сформуйте у трикутнички, закріпіть краї тіста.
- У мисці збийте жовток, змастіть пиріжки, посипте кунжутом.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Деко вистеліть пергаментом, викладіть пиріжки, відправте запікатись на 30-35 хвилин до готовності.
- Викладіть пиріжки. Смачного!
Пиріжки з литкового тіста/ Freepik
Як приготувати листкове тісто
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- На грубій тертці натріть вершкове масло.
- У мисці змішайте борошно з сіллю, додайте яйця, 5-6 крапель оцту, воду, вершкове масло, ретельно перемішайте, замісіть тісто. Накрийте рушником і залиште при кімнатній температурі на 20-25 хвилин. Тісто можна зберігати декілька днів у холодильнику.
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