Найсмачніші домашні пиріжки з куркою – чудова закуска до перших страв. Як правильно приготувати – читайте у матеріалі.

Джерело: Smachno News Для приготування пиріжків можна купити готове листове тісто або приготувати власноруч. Смачні пиріжки з куркою сподобаються і дітям і дорослим. Читайте також Як приготувати тісто для домашніх пиріжків: рецепт від шеф-кухаря Володимира Ярославського Як приготувати пиріжки з куркою Інгредієнти:

– 500 грамів листового тіста;

– 1 жовток;

– кунжут;

– борошно пшеничне. Інгредієнти для начинки:

– 200 грамів курячого філе;

– 100 грамів цибулі;

– сіль, перець. Для приготування пиріжків заздалегідь розморозьте тісто, залиште на 30-40 хвилин. Для приготування начинки помийте, почистіть цибулю, наріжте кубиками, обсмажте на пательні до золотої скоринки. Куряче філе відваріть в каструлі з окропом, наріжте кубиками. У мисці з'єднайте цибулю з курятиною, додайте сіль, перець, перемішайте. Розкатайте тісто, розділіть на квадрати 6-8 частин, викладіть начинку, сформуйте у трикутнички, закріпіть краї тіста. У мисці збийте жовток, змастіть пиріжки, посипте кунжутом. Розігрійте духовку до 180 градусів. Деко вистеліть пергаментом, викладіть пиріжки, відправте запікатись на 30-35 хвилин до готовності. Викладіть пиріжки. Смачного! Пиріжки з литкового тіста/ Freepik Як приготувати листкове тісто Інгредієнти:

– 3-4 склянки борошна;

– 400 грамів вершкового масла 82%;

– 3/4 склянки холодної води;

– 2 яйця;

– 5-6 крапель оцту (або лимонної кислоти);

– 1/3 чайної ложки солі. Для приготування тіста ретельно просійте борошно через сито, щоб не було грудочок. На грубій тертці натріть вершкове масло. У мисці змішайте борошно з сіллю, додайте яйця, 5-6 крапель оцту, воду, вершкове масло, ретельно перемішайте, замісіть тісто. Накрийте рушником і залиште при кімнатній температурі на 20-25 хвилин. Тісто можна зберігати декілька днів у холодильнику.