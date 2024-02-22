Близнецами называют маленькие жареные пирожки с начинкой. Их делают из постного теста, для начинки используют повидло или густое варенье.
Будет вкусно Вкуснее, чем в лучшей кондитерской: готовим простые слойки с вишнями и шоколадом
Близкие
- Время: 1 час
- Порций: 10
Приготовление:
- В глубокую миску налейте квас, добавьте сахар и ложку масла. Перемешайте, всыпьте большую часть муки и замесите тесто. Месите, постепенно добавляя муку, пока тесто не станет упругим и перестанет липнуть к рукам.
- Присыпьте рабочую поверхность и тесто мукой, раскатайте его тонким слоем и вырежьте кружочки с помощью формочки для печенья или стакана.
- В центр каждого кружочка положите повидло и защепите края.
- Хорошо разогрейте масло в глубокой кастрюле на среднем огне. Жарьте лепешки небольшими партиями до золотистого оттенка со всех сторон. Пожаренные вкусности вынимайте и кладите на бумажные полотенца. Перед подачей присыпьте сахарной пудрой или полейте медом.