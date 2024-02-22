О́близнями називають маленькі смажені пиріжечки з начинкою. Їх роблять з пісного тіста, для начинки використовують повидло або густе варення.
Буде смачно Смачніше, ніж в найліпшій кондитерській: готуємо прості слойки з вишнями та шоколадом
О́близні
- Час: 1 година
- Порцій: 10
Приготування:
- У глибоку миску налийте квас, додайте цукор та ложку олії. Перемішайте, всипте більшу частину борошна та замісіть тісто. Місіть, поступово додаючи борошно, доки тісто не стане пружним і перестане липнути до рук.
- Присипте робочу поверхню і тісто борошном, розкачайте його тонким шаром та виріжте кружальця за допомогою формочки для печива або склянки.
- У центр кожного кружальця покладіть повидло та защепіть краї.
- Добре розігрійте олію у глибокій каструлі на середньому вогні. Смажте облизні невеликими партіями до золотавого відтінку з усіх боків. Посмажені смаколики виймайте і кладіть на паперові рушники. Перед подачею присипте цукровою пудрою або полийте медом.