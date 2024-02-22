Любимый десерт наших предков: готовим облизны по аутентичному рецепту
22 февраля 2024, 21:04Читати новину українською
Источник:Vogue
Облизны - древнее украинское блюдо. Его описали еще в книге Зиновии Клиновецкой "Блюда и напитки на Украине" 1913 года.
Близнецами называют маленькие жареные пирожки с начинкой. Их делают из постного теста, для начинки используют повидло или густое варенье.
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Близкие
- Время: 1 час
- Порций: 10
– 200 миллилитров кваса;
– 1 чайная ложка рафинированного масла без запаха;
– 2 – 3 чайные ложки сахара;
– 250 граммов муки + еще немного для посыпки теста;
– повидло или очень густое варенье по вкусу;
– 500 мл рафинированного масла для жарки.
Приготовление:
- В глубокую миску налейте квас, добавьте сахар и ложку масла. Перемешайте, всыпьте большую часть муки и замесите тесто. Месите, постепенно добавляя муку, пока тесто не станет упругим и перестанет липнуть к рукам.
- Присыпьте рабочую поверхность и тесто мукой, раскатайте его тонким слоем и вырежьте кружочки с помощью формочки для печенья или стакана.
- В центр каждого кружочка положите повидло и защепите края.
- Хорошо разогрейте масло в глубокой кастрюле на среднем огне. Жарьте лепешки небольшими партиями до золотистого оттенка со всех сторон. Пожаренные вкусности вынимайте и кладите на бумажные полотенца. Перед подачей присыпьте сахарной пудрой или полейте медом.