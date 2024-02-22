Любимый десерт наших предков: готовим облизны по аутентичному рецепту

Облизны - древнее украинское блюдо. Его описали еще в книге Зиновии Клиновецкой "Блюда и напитки на Украине" 1913 года.

Близнецами называют маленькие жареные пирожки с начинкой. Их делают из постного теста, для начинки используют повидло или густое варенье.

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Близкие

Время : 1 час

: 1 час Порций: 10

– 200 миллилитров кваса;– 1 чайная ложка рафинированного масла без запаха;– 2 – 3 чайные ложки сахара;– 250 граммов муки + еще немного для посыпки теста;– повидло или очень густое варенье по вкусу;– 500 мл рафинированного масла для жарки.

Приготовление:

В глубокую миску налейте квас, добавьте сахар и ложку масла. Перемешайте, всыпьте большую часть муки и замесите тесто. Месите, постепенно добавляя муку, пока тесто не станет упругим и перестанет липнуть к рукам. Присыпьте рабочую поверхность и тесто мукой, раскатайте его тонким слоем и вырежьте кружочки с помощью формочки для печенья или стакана. В центр каждого кружочка положите повидло и защепите края. Хорошо разогрейте масло в глубокой кастрюле на среднем огне. Жарьте лепешки небольшими партиями до золотистого оттенка со всех сторон. Пожаренные вкусности вынимайте и кладите на бумажные полотенца. Перед подачей присыпьте сахарной пудрой или полейте медом.